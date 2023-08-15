رئيس الوزراء الياباني يرسل قربانا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل

أرسل رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قربانا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل في طوكيو، والذي يُنظر إليه على أنه رمز لماضي اليابان العسكري.

وتم تقديم القربان بينما زارت وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي، الضريح اليوم الثلاثاء، حيث تحيي اليابان ذكرى مرور 78 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويخلد الضريح ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في حروب الإمبراطورية اليابانية، ومن بينهم مجرمو الحرب الذين تمت إدانتهم وإعدامهم.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن كيشيدا أرسل قربانا من شجرة "ماساكاكي" إلى الضريح، دون أن يقوم بزيارته بصورة شخصية.

جدير بالذكر أن الضريح المثير للجدل أقيم في عام 1869، وهو مخصص لنحو 2.5 مليون ياباني لقوا حتفهم في الحروب التي بدأت في القرن التاسع عشر، ومن بينهم قتلى الحرب العالمية الثانية.

وسبب إثارته للجدل هو أنه من بين من تم تكريمهم في الضريح 14 من قادة الحرب العالمية الثانية أدانتهم محكمة الحلفاء في عام 1948 كمجرمي حرب من الفئة ”أ“، بينهم الجنرال هيديكي توجو، رئيس الوزراء الياباني في زمن الحرب، والمسئول عن الأمر بالهجوم على ميناء بيرل هاربور، والذي أشعل الحرب بين اليابان والولايات المتحدة عام 1941.