قال المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام مثل حالة صدمة كبيرة للغاية لرجال القضاء كافة، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، متابعا: «الله يرحمه كان شخصية مرحة ابن بلد».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية«Extra News»، إلى رفض الشهيد هشام بركات جميع التحذيرات حول استهدافه من الجماعات الإرهابية، معقبا: «اتقال له خلي بالك وغير مسارك.. فقال الحارس هو الله».

وعن حادث اغتيال قضاة شمال سيناء، أشار إلى استشهاد شقيق المستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، بالإضافة إلى عدد من شباب القضاة بمقتبل العمر، مستنكرا: «بتقتلوهم ليه ذنبهم إيه، القاضي منهم بيحكم على الورق اللي قدامهم».

وقال إن حوادث الاغتيالات الجماعات الإرهابية كانت تزيده إصرارا وتصميما على استكمال مسار العدالة، معقبا: «عندما وضعوا القنابل تحت بيتي وفجروا عربيتي وعربية ابني والشقة اتبهدلت، يومها كنت عاير أنزل الجلسة، كانوا عايرني أخاف لكن أنا مؤمن بأن قدر ربنا هو اللي هيصير،».

ونفى حدوث أية تدخلات من مؤسسات وجهات الدولة في القضايا المنظورة والتي أشرف عليها عقب ثورة 30 يونيو، قائلا: «لم يكن هناك أي تدخل صغير أو كبير من أي جهة إطلاقا نهائيا، الناس فاهمة غلط أن في حد يملي علينا الأحكام اعتقاد غير صحيح، القضاة ناس محترمة وبتحكم بالورق والعدل وليس بالأهواء».

ونوه إلى تجنيد جماعة الإخوان المسلمين الشباب منذ الصغر، مشيرا إلى احتضان الأطفال في أعمار صغيرة لا تتعدى الـ 13 سنة ورعايتهم وتحمل أوجه الإنفاق كاملة منذ مرحلة المدرسية إلى الجامعة، مضيفا: «الجماعة تملك خلايا نائمة في الجامعات بتمنح طلابهم تقديرات عالية علشان يتعينوا معيدين في الجامعة وفي كل المؤسسات».

