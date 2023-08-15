السيطرة على حريق غابات في جنوب فرنسا

قال مسئولون، اليوم الثلاثاء، إنه تم السيطرة على حريق غابات اندلع في جنوب فرنسا، مما اضطر السلطات إلى إجلاء الآلاف من المواطنين، كما أنه أدى إلى تضرر عدد من المباني.

وكان الحريق اندلع مساء أمس الاثنين بين منطقة سانت اندري- قرب من الحدود الإسبانية- ومنتجع ارجل سور مير على ساحل البحر المتوسط.

وجرى إخلاء عدد من منتجعات العطلات، بالإضافة إلى عدد من المباني السكنية التي تهددها النيران. وقد طلٌب من 3000 سائح الخروج من هذه المنتجعات، وأقام الكثير منهم في أماكن إقامة طارئة تم إقامتها.

وأتت النيران على 500 هكتار حتى الآن.

وقال وزير البيئة كريستوفر بيشو مساء أمس الاثنين إن الطقس الجاف والرياح القوية ساعدا في امتداد الحريق.