رفات مليون ياباني لا تزال بالخارج بعد 78 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية

يُعتقد أن ما إجماليه 2.4 مليون ياباني، قد توفوا خارج البلاد خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يتم إعادة رفات 1.12 مليون منهم إلى اليابان.

وذكرت وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الرفاه، أنه تم إعادة رفات 1.28 مليون في ذلك الوقت بواسطة القوات اليابانية أو تمت استعادتهم من خلال مشروع الحكومة اليابانية الخاص باستعادة الرفات.

ومن بين مجموعات الرفات البالغ عددها 12ر1 مليون ولا تزال في الخارج، يعتبر 590 ألفا من بين الذين يمكن استعادتهم، بينما يُعتقد أن 300 ألف قد غرقوا في البحر، ومن الصعب أن يعود 230 ألف إلى البلاد بسبب الأوضاع في دول توجد بها الرفات.

كان تم إطلاق المشروع الحكومي في العام المالي 1952، واستعاد حتى الآن 340 ألف مجموعة من الرفات.

وفي عام 2016، تم تطبيق قانون ينص للمرة الأولي على أن استعادة مثل هذه الرفات واجب على الدولة.

وتم تحديد السنوات التسع حتى عام 2024 كفترة مكثفة لمشروع استعادة الرفات.