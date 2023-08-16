كتلة الحوار تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الصراع في السودان

طالبت كتلة الحوار، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل بالضغط علي الأطراف الدولية المغذية للصراع في السودان، والوصول لحل للتداعيات الإنسانية الضخمة التي يعاني منها أطفال ونساء وشيوخ الشعب السوداني، بشكل أكبر في ظل توقف أكثر من 80٪؜ من المستشفيات، وغياب شبه كامل للأمن عن العاصمة الخرطوم وفي دارفور وكردفان أيضا.



وأوضحت كتلة الحوار في بيان مساء اليوم، مرور أربعة أشهر من الضغط علي الشعب السوداني وموارده، الذي انعكس بالضرورة بالضغط علي دول الجوار والتي تتحمل العبء الأكبر لاستيعاب اللاجئين وقد حان وقت الوقف الفوري لهذه المعاناة.



وأضاف الببان "4 اشهر ومازال العبث بمقدرات الشعب السوداني مستمرة من خلال حرب معروف اط٣رافها في الداخل و الخارج والأفق مازال ضيقا والحل مازال غائبا".



وشدد البيان على أن عدم الاستقرار في السودان يدفع ثمنه الشعب السوداني الذي قدم ما يقرب من 4 آلاف قتيل و4 ملايين لاجئ ويضغط علي دول الجوار أمنيا واقتصاديا والتي تعاني بالأساس من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مما يوسع من بؤر عدم الاستقرار في العالم.



وطالب البيان ببذل جهود أكبر لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ودعم دول الجوار المستقبلة للنازحين.



وطالبت كتلة الحوار أطراف النزاع بالوقف الفوري لكافة اعمال الحرب والعودة لطاولة التفاوض وكذلك تطالب الكتلة الدول المغذية للصراع التوقف الفوري عن كل اشكال دعم التمرد واشعال الموقف.



كما دعت الحكومة المصرية تسهيل إجراءات دخول الإخوة السودانيين والالتزام باتفاق "الحقوق الأربعة" الموقع بين مصر والسودان وبذل جهودا أكبر لوقف الصراع المسلح ودفع الجامعة العربية للعب دورا مؤثرا في التفاوض، وحماية ورعاية اللاجئين السودانيين، وإيضاح الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية المصالح المصرية المباشرة المتعلقة ببعثات وزارة الري وحماية مقرات وملفات هذه البعثات في السودان.