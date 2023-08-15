آبل تدفع تعويضات مالية لبعض مالكي آيفون قريبا

أعلنت شركة آبل الأمريكية، عن دفع تعويضات مالية لبعض مالكي هواتف آيفون بموجب تسوية قضائية على خلفية إقدام الشركة على الإبطاء المتعمد لهواتف آيفون ذات البطاريات القديمة.

وأفادت الشركة في تقرير جديد لها، بأن السلطات القضائية الأمريكية رفضت استئنافا من اثنين من مالكي هواتف آيفون كانا يحاولان الاعتراض على التسوية، مما يجعل شركة آبل تبدأ بإرسال التعويضات المالية.

وكانت قد وافقت شركة آبل على عقد تسوية بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي في قضية الإبطاء المتعمد لهواتف آيفون ذات البطاريات القديمة. وجاء ذلك القرار، بعد دعوى جماعية من مستهلكين أمريكيين امتلكوا هواتف"آيفون 6 و6 بلس و 6s و6s بلس و7 و7 بلس"، حيث كانت تعمل بنظام تشغيل iOS 10.2.1 أو iOS 11.2 قبل الحادي والعشرين من ديسمبر من عام 2017، واعتذرت /آبل/ عن الأمر، وخفضت تكاليف استبدال البطارية إلى 29 دولارا حتى نهاية عام 2018.

ونشأت الدعوى القضائية من تحديث iOS 10.2.1 الذي أصدرته آبل في عام 2017، إذ عدل أداء هواتف آيفون ذات البطاريات القديمة لمنع إيقاف التشغيل المفاجئ، فقد خفضت آبل سرعة المعالج دون إخبار المستخدمين، لأن البطارية لم تستطع مواكبته، فأدى ذلك إلى أداء أبطأ، ولم تكن هناك طريقة لاستعادة الأداء الأصلي سوى استبدال البطارية القديمة، ولهذا ستدفع آبل تعويضا قيمته نحو 65 دولارا أمريكيا كجزء من التسوية لمالكي هواتف آيفون المتضررين الذين تقدموا بمطالبات سابقة عام 2020.