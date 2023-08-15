علماء الآثار في إسرائيل يكتشفون بوابة مدينة عمرها 5500 عام

عثر علماء الآثار في جنوب إسرائيل على بوابة مدينة عمرها 5500 عام؛ لتصبح بذلك أقدم كشف أثري في المنطقة حتى الآن، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.



ودفع هذا الكشف العلماء إلى إعادة النظر في بدء التوسع الحضري في المنطقة.



وتم اكتشاف البوابة في موقع التنقيب في مدينة "تل عراني" خلال أعمال التحضير لتركيب خط أنابيب للمياه، حسبما كشفت هيئة الآثار الإسرائيلية.



وقالت إميلي بيشوف، مديرة التنقيب في الموقع: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل هذه البوابة الكبيرة التي تعود إلى بدايات العصر البرونزي".



وتابعت أن بناء البوابة تطلب على الأرجح جهدا واسع النطاق، مع نقل الأحجار من مسافة بعيدة وصنع الطوب اللبن وجدران الحصن بشكل خاص.



وأضافت: "لم يتم بناء (البوابة) بواسطة فرد واحد أو عدد قليل من الأفراد. إن نظام التحصين دليل على التنظيم الاجتماعي الذي يمثل بداية العمران الحضري".