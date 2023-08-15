مقتل شخص جراء تحطم مقاتلة روسية جنوبي البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحطمت طائرة مقاتلة روسية في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا، وفقا لتقارير رسمية.

وبحسب النتائج الأولية، قتل أحد الركاب، وفقا لما ذكرته وكالة إنترفاكس مساء الاثنين، نقلا عن وزارة الدفاع في موسكو.

كانت طائرة التدريب (إل- 39) تقترب من الهبوط أثناء رحلة تدريبية عندما تحطمت في المطار لأسباب لم يتم شرحها بعد.

وفي سياق الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تشن الطائرات المقاتلة هجماتها مرارا على الدولة المجاورة من كراسنودار.

ومنذ بداية الحرب، تحطمت طائرات مقاتلة روسية عدة مرات على أراضيها. وغالبا ما يتم الاستشهاد بالمشاكل الفنية كسبب رسمي.

وقبل بضعة أيام فقط ، قتل طاقم طائرة (سو 30) عندما تحطمت فوق منطقة كالينينجراد الروسية في بحر البلطيق.