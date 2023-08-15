• لجنة الوفد بأسوان ترفض ترشيح يمامة للرئاسة وتتمسك بضرورة اتباع الإجراءات اللائحية الواجبة

أثار قرار رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، بوقف صلاح فخري رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان وإحالته إلى لجنة النظام للتحقيق، جدلا داخل الحزب، بالتزامن مع استمرار الخلاف داخل الوفد في ظل عدم حسم ملف الانتخابات الرئاسية حتى الآن.



وأصدر رئيس حزب الوفد، مؤخرا قرارا بوقف صلاح فخري رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة أسوان، وإحالته إلى لجنة النظام؛ للتحقيق فيما نسب إليه وجاء على لسانه بأحد المواقع الإخبارية من "إساءة لرئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا".



وانتقد رئيس حزب الوفد الأسبق محمود أباظة، قرار رئيس الحزب عبد السند يمامة، بإحالة القيادي الوفدي صلاح فخري للجنة النظام، ووصف قراراته بـ"الانفعالية".



وقال أباظة في بيان صحفي أصدره أمس، إن رئيس لجنة الوفد العامة بأسوان وفدي قديم، وكان عضوًا بالهيئة العليا للحزب لعدة دورات وعلى علم واف بأسلوب العمل في حزب الوفد، وتابع ما يدور من خلاف حول إعلان رئيس الوفد ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة بالمخالفة لأحكام النظام الداخلي للحزب.



وأشار إلى أن فخري دعا اللجنة العامة لاجتماع صحيح في مقر الحزب بأسوان، وعرض عليها الأمر وانتهت اللجنة إلى قرار بعدم الموافقة على ترشح الدكتورعبد السند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية باسم الحزب، وتمسكها بضرورة اتباع الإجراءات اللائحية الواجبة.



وتابع أباظة: "فخري ضرب مثلًا لغيره من رؤساء اللجان العامة الأحدث منه، إلا أن رئيس الوفد أصدر قرارًا بإيقافه وإحالته إلى لجنة النظام وهو تصرف انفعالي أصبح يمثل سمة من سمات شخصية الدكتور عبد السند كلما اختلف معه أحد الوفديين في الرأي".



وكانت اللجنة العامة للوفد في محافظة أسوان، قد أعلنت عبر حسابها على "فيسبوك"، في بيان موقع باسم رئيس الوفد بالمحافظة صلاح فخري، رفضها ترشيح عبد السند يمامة ممثلا عن الحزب في الانتخابات الرئاسية، وتوصي بضرورة الالتزام باللائحة (الماده ١٩ مكرر)، مشددة على أنها ليست ضد شخص رئيس الحزب، لكن مع ضرورة الالتزام باللائحة وهو ما تعودنا عليه في حزب الوفد العريق.



وأردف فؤاد أباظة: "إذا كان إصرار يمامة على الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون قرار من الهيئة العليا بخوض الانتخابات ودون قرار من الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" بتسميته مرشحًا عن الوفد أمر يخصه، وقد يكون لديه أسبابآ لا يريد أن يصرح بها، أو ربما يمتنع عليه أن يصرح بها؛ إلا أن قبول المكتب التنفيذي لهذه المخالفة وعجز الهيئة العليا عن إعادة الأمور لنصابها هو بذاته دليل على عمق الأزمة الداخلية التي يشعر بمرارتها جميع أبناء الوفد الذين خاضوا معاركه، إيمانًا بأن حزبهم رافدًا أساسيًا من روافد الحركة الوطنية المصرية التي انطلقت في 9 مارس 1919، والتزمت بثوابتها على مدى أكثر من قرن من الزمان ودافعت عن سيادة الأمة والوحدة الوطنية كلما هبت عليها العواصف من هنا أو هناك، وكلما ضج الوفديون بالشكوى مما صارت إليه أحوال الوفد".



وكان رئيس حزب الوفد، قد أحال في وقت سابق، ياسين تاج الدين القيادي الوفدي إلى لجنة النظام والتحقيق معه. وأفاد بيان حزب الوفد، بأن "القرار جاء لما بدر منه من تجاوز في حق رئيس الحزب ونسب إليه وقائع كاذبة دون دليل على بعض المواقع الصحفية، ومنها إلى الجروبات الوفدية".



يأتى ذلك فى وقت يحتدم فيه الخلاف داخل الحزب، حول مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وتأتى خلافات الوفد مع إعلان رئيسه عبدالسند يمامة موافقة الهيئة العليا على ترشحه واختياره مرشحا باسم الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونشرت الصفحة الرسمية للحزب بيانا جاء فيه أن «الهيئة العليا لحزب الوفد اجتمعت، وقررت بأغلبية الأصوات ووفقا للائحة الحزب، اختيار رئيس الحزب مرشحا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة». فيما يؤكد أعضاء بالهيئة العليا إلغاء يمامة للاجتماع (والذى كان مقررا له الاثنين 17 يوليو الماضى)، وعدم عقده حتى الآن.



وأرسل عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوى، أخيرا إنذارا على يد محضر هو الثانى إلى رئيس حزب الوفد، يخطره فيه برغبته فى خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال 15 يوما، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية تطبيقا لنص المادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلى للحزب.