ارتفاع الأجور في بريطانيا بمعدل قياسي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضي بنسبة 8ر7% وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ بدء تسجيل بيانات نمو الأجور.



وقالت دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء إن نمو الأجور مع انخفاض معدل التضخم يعني أن الدخل الحقيقي للمواطنين يتعافى.



يذكر أن معدل التضخم بلغ في يونيو الماضي 9ر7% سنويا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتعاملين في أسواق المال البريطانية يتوقعون مجددا زيادة كبيرة في سعر الفائدة ببريطانيا، بعد النمو القوي للأجور.



ويقول محللون في عدد من بنوك الاستثمار وشركات الاستشارات ومنها ساكسو بنك وتي.دي سيكيوريتيز إن لجنة السياسة النقدية في البنك يمكن أن ترفع سعر الفائدة في الاجتماع المقرر الشهر المقبل بمقدار 50 نقطة أساس، بعد صدور بيانات الأجور.



وخففت بيانات الأجور التفاؤل بشأن نتائج بيانات التضخم المنتظر صدورها غدا، والمنتظر أن تشير إلى تراجع معدل التضخم لأقل مستوياته منذ حوالي عام ونصف.



وقالت بلومبرج أن مثل هذه الأرقام لن تتيح لبنك إنجلترا المركزي فرصة كبيرة لكي ينهي أطول دورة لزيادة أسعار الفائدة منذ ثلاثة عقود.



ويراهن المستثمرون على قيام لجنة السياسة النقدية برئاسة أندرو بيلي محافظ البنك بزيادة الفائدة مجددا في اجتماعي سبتمبر ونوفمبر المقبلين، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الباب مفتوحا أمام مواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.



ومن المتوقع إعلان تراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى 7ر6% مقابل 9ر7% خلال يونيو الماضي.



ويبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 2ر3% وفي منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 3ر5% سنويا.