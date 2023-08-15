وفاة رجل بعد سقوطه من ارتفاع 150 مترا في جبال الألب الألمانية

سقط رجل /34 عاما/ على ارتفاع 150 مترا في جبال الألب الألمانية بالقرب من بيرشتسجادن وتوفي على إثر ذلك.

ووفقا لما ذكرته الشرطة يوم الاثنين، من المفترض أن الرجل اتبع مسارا غالبا ما يتم تحديده على خرائط الهاتف المحمول ولكنه غير موجود.

وتابع البيان أنه في "التضاريس الصخرية والعشبية، ربما انزلق ثم سقط فوق الصخور من على ارتفاع 150 مترا على الأقل". وأصيب بجروح قاتلة في الرأس جراء هذه العملية.

ولم يعد الرجل القادم من مدينة زيجن غربي البلاد في ولاية شمال الراين وستفاليا من رحلة إلى قمة هوهر لافيلد يوم السبت وتم إبلاغ الشرطة عن غيابه يوم الأحد.

وبالتعاون مع فريق الإنقاذ الجبلي، جرى التمكن من العثور على جثة الرجل المفقود الهامدة على ارتفاع 1880 مترا فوق مستوى سطح البحر.