الرئاسة الفلسطينية: القمة الثلاثية تمنحنا المزيد من القوة والصمود لمواجهة آلة العدوان

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين بمدينة العلمين؛ تأتي في ظروف استثنائية وضرورية؛ لمواجهة التحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية مع تصاعد الهجمة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الإثنين، أن القضية الفلسطينية تقع في صلب أولويات مصر والأردن والسعودية، لا سيما في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من هجمات الاحتلال التي تستهدف المقدسات الدينية على رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وتابع أن مصر والأردن دولتان ذاتا ثقل وتحظيان باحترام إقليمي ودولي كبير، مؤكدا أن وجود القضية الفلسطينية داخل بؤرة اهتمامهما؛ يكسبها مزيد من الزخم والاهتمام الدولي، وذلك على نقيض ما تتدعى دولة الاحتلال بانفضاض العرب والمسلمين من حول القضية الفلسطينية.

وأضاف أن القمة الثلاثية تنفي المزاعم الإسرائيلية الأخيرة، موضحا أن إعادة إحياء القنصلية السعودية وتعيين سفير للمملكة في القدس؛ يؤكد أن القضية الفلسطينية على رأس اهتمام المنظومة العربية على مستوى الدول والشعوب.

وأوضح أن احتضان العرب للقضية الفلسطينية في القاهرة؛ يمنح الشارع الفلسطيني الأمل ويكسبه مزيدا من القوة والصمود ويرفع من معنوياته، كما يزيد من صلابة الموقف الرسمي والشعبي في التصدي لآلة العدوان التي تحاول كسر معنوياته من أجل التسليم بما يريد الاحتلال.

وتابع أن «الشعب الفلسطيني إذا شعر بالوحدة بين أشقائه العرب وأن إخوانه المسلمون قد انفضوا من حوله؛ سيؤثر سلبا على معنوياتهم، لكننا نشاهد كل الاهتمام ففي غضون أسبوعين لقائين للرئيس أبو مازن في القاهرة ومثلهم مع الرئيس الأردني، بالإضافة إلى افتتاح القنصلية السعودية».