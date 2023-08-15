أعلن الدكتور شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات نسب الطلاق في مصر إلى 269.8الف حالة خلال العام المنصرم 2022، بمتوسط يومي بلغ 739 حالة، ومعدل 31 حالة في الساعة الواحدة بواقع واحدة كل دقيقتين.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن الأرقام السابقة لا تعد مرتفعة مقارنة بالدول العربية، مشيرا إلى تسجيل 602 ألف حالة وفاة خلال ذات العام.



وعلى صعيد نسبة المواليد الجدد، قال إن معدلات المواليد في مصر مرتفعة للغاية قياسا بالدول الأخرى، مرجعا ذلك إلى تمثيل فئات الشباب تحت عمر الـ 35 عاما؛ نسبة 65 % من المجتمع، لافتا إلى بلوغ عدد المواليد خلال العام المنقضي 2022؛2 مليون و193 ألفا، بمتوسط 182.8 ألفا شهريا، و 6008 مولود يوميا، و250 بالساعة الواحدة، بواقع مولود كل 14 ثانية.



وأشار إلى تسجل العام 2016؛ المعدل الأعلى من حيث أعداد المواليد الجدد بإجمالي 2.6 مليون مولود، وذلك بانخفاض حوالي 400 ألف قياسا بإحصاء 2022.



كما لفت إلى ارتفاع حالات الزواج في مصر مسجلة 929.4 ألفا خلال العام 2022، بمتوسط عدد 77.5 ألف حالة شهريا، و 2546 حالة يوميا، و106 خلال الساعة، وواحدة كل 34 ثانية.