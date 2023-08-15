أمريكا وإسرائيل تختتمان تدريبا بحريا مشتركا استغرق أسبوعين

اختتم سلاحا البحرية الإسرائيلي والأمريكي الأسبوع الماضي تدريبا بحريا مشتركا استغرق أسبوعين بهدف تعزيز الروابط بين البحارة من كلتا الدولتين وتعلم كل طرف من الآخر.



صرح بذلك الليفتنانت أيدو نيف، قائد وحدة سنابير التابعة للبحرية الإسرائيلية الذي شارك في التدريب لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حسبما ذكرت في موقعها الإلكتروني مساء اليوم الإثنين.



وكان التدريب، الذي أطلق عليه انترينسك ديفيندر، والذي جرى قبالة ساحل حيفا، الأحدث في سلسلة من التدريبات المشتركة بين البحرية الإٍسرائيلية والأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في منطقة الخليج.



وقال الليفتنانت نيف: "البحرية تجرى الكثير والكثير من التدريبات بغرض تعزيز علاقاتنا مع دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا ودول أخرى كثيرة".



ويشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة اجريتا منذ مطلع العام ثلاث تدريبات جوية.