تحدث المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، عن وقائع القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية الصواريخ» الواقع أحداثها في العام 2016، مشيرا إلى تكوين مجوعة من العناصر المتطرفة خلية إرهابية؛ بغرض تجهيز صواريخ لضرب السفن العابرة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية «Extra News»، إن الخلية ضمت عددا من المهندسين لتصنيع الصواريخ، والتحريات كشفت وجودهم بمنطقة قناة السويس؛ علشان يضربوا السفن، كانت مجموعة ناس قابضة فلوس وتؤدي مهمتها المكلفة بها لتخريب الدولة».

وعلى صعيد آخر يتعلق بقضية أحداث عنف رمسيس ومسجد الفتح أغسطس 2013، والتي وقعت من جانب أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بعد ستة أسابيع من عزل مرسي، قال إن القضية شهدت خسائر وقتلى وجرحى وتكسيرا وإطلاق نار كبير للغاية.

وتابع: «المعتصمون داخل المسجد كانوا يدعون أن دخولهم المسجد وإغلاقه للاحتماء من ضرب النار، طبعا كان كلامهم كله كذب، في حد يدخل المسجد يستخبي، طبيعي من يشاهد العنف يبحث عن مكان أمان غيره، لو أنت شايف ضرب نار برا هتدخل المسجد ليه! المجموعة أخذت أحكام لكن مظلمناش حد نهائي».

وبقضية «فتنة الشيعة» التي شهدت قتل أنصار جماعة الإخوان الشيخ حسن شحاتة وثلاثة من أبنائه واتباعه قبل أيام قليلة من نشوب ثورة الثلاثين من يونيو، أشار إلى اعتراضهم الرجل أثناء عقده حفل زفاف وسحله حتى الوفاة.

وأشار إلى إدانة المحكمة القاتل بحكم الإعدام وأحكام المؤبد للشركاء، متابعا: «كان رجل شيعي عايش لا عمره أذى حد ولا تعرض لحد، كان عنده فرح والجماعة الإرهابية اعترضته لأنه شيعي وسحلوه بخطاطيف اللحمة لدى الجزارين، كان منظرا بشعا».

وأضاف أن أحكام الإعدام تسري بإجماع الدائرة القضائية، موضحا أن إحالة القضية إلى المفتي تأتي في إطار أخذ الرأي استشاري، معقبا: «حتى لو رفض المفتي لأي سبب ممكن بردو الدائرة تحكم بالإعدام».