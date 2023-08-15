تقرير: أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تدرس الإعلان عن خط ساخن ثلاثي للأزمات

تدرس الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، الإعلان في القمة المقررة يوم الجمعة المقبل عن إقامة خط ساخن جديد محتمل للأزمات بين الحلفاء الثلاثة، والالتزام بالتشاور مع بعضهم البعض في أي أزمة، حسبما أفاد موقع "اكسيوس" الإخباري الأمريكي.



وذكر موقع "اكسيوس" الإخبارى الأمريكى في تقرير أمس الاثنين، أنه خلال استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في كامب ديفيد في أول قمة على الإطلاق للزعماء في المنتجع الرئاسي القريب من واشنطن، سيسعى القادة الثلاثة أيضًا إلى الاتفاق على عقد اجتماع منتظم بين مستشاري الأمن القومي في الدول الثلاث.



وأضاف التقرير أن القمة تعد نتيجة لأشهر من الدبلوماسية الأمريكية، حيث حاول مسؤولون إقناع اليابان وكوريا الجنوبية بتجاوز ماضيهما المعقد والمضي قدما صوب مستقبل متحد. ويستعد القادة الثلاثة للإعلان عن"مبادئ كامب ديفيد"، وهي مجموعة جديدة من البروتوكولات لكي تحكم علاقتهم.