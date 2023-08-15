صوامع الشرقية تستعد لغلق أبوابها وإنهاء موسم توريد قمح 2023

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يتابع بصفة يومية أعمال حصاد القمح.

وكلف المحافظ، مسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بمتابعة عملية تسليم الأقماح لمراكز التجميع والصوامع المخصصة لذلك، والاطمئنان على تذليل العقبات، وفقا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك؛ حفاظا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة بالدولة.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 535 ألفا و986 طنا، و427 كيلو قمح.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أنه يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.