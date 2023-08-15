في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم، وتحديدا في عاصمتها مدينة أورومتشي، حيث يقطن مسلمي الإيجور يقع مسجد هانج يانج ذا العمارة الإسلامية الجذابة والفريدة، يجذب أنظار المارة والسياح وزوار المدينة الصينية.



تم بناء مسجد يانج هانج في مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ الويغورية، ذاتية الحكم في الصين، في عام 1897، أي قبل 126 عاما، ووفقا لشبكة التلفزيون الصيني فلا يعتبر المسجد موقعا لإقامة الشعائر الدينية من قبل مسلمي شينجيانج فحسب، بل إنه أيضا مكان مفتوح أمام مختلف المسلمين من الصين.



وقال إمام مسجد يانج هانج، محترم شريف، لـ"الشروق"، إن المسجد يتكون من 3 طوابق وحديقة كبيرة وصمم على أحدث التصميمات المعمارية الإسلامية، مشيرا إلى أن الدور الأول، والمخصص للرجال، يقع على مساحة 900 متر مربع، إذ يتسع المسجد لـ2000 مصلى، في حين لا يوجد مكان مخصص للسيدات.



ولفت إمام المسجد إلى أن الصلاة تقام فى مواعيدها بجميع مساجد المدينة والمقاطعة وفي شينجيانج جميعا تبعا لتوقيت بكين، مشيرا إلى أن صلاة الفجر في الساعة 5:20 صباحا، وصلاة الظهر في الساعة 2:14 مساء، وصلاة العصر في الساعة 6:08 مساء وصلاة المغرب في الساعة 9:16 مساء، وصلاة العشاء في الساعة 11:00 ليلا.



وأشار إمام المسجد إلى أن عدد المسلمين فى الصين أكثر من 20 مليون ويتواجد من بينهم 8 مليون مسلم في إقليم شينجيانج، لافتا إلى أن مدينة أورومتشي وحدها يتواجد فيها 40 مسجدا، وفي شينجيانج 390 مسجدا جميعهم يتبعون السنة.



وعند سؤاله عما إذا كان المسلمون في شينجيانج يتعرضون للمضايقات، نفى إمام المسجد ونائبه، شفاية الله، ذلك، مؤكدين أن المسلمين في منطقة الإيجور بإمكانهم الذهاب إلى المسجد خمس مرات في اليوم، دون أي قيود أو مشاكل، لافتين إلى أن التغطية الإعلامية الغربية لأخبار الصين لا تقدم الحقائق.



وأشار نائب إمام مسجد يانج هانج، شفاية الله، إلى أن المسلمون في شينجيانج يمارسون الشعائر الدينية جميعها، ففي شهر رمضان الكريم يمارس مسلمون الإيجور عاداتهم الدينية بشكل كامل من ذكر وتراويح وتعلق الزينة في المساجد والشوارع.



يعرف إقليم شينجيانج، الذي يقع في أقصى شمال غرب الصين، وعاصمته مدينة أورومُتشي، بأنه موطن المسلمين في الصين، إذ تبلغ مساحته تقريبا 1/6 مساحة الصين، حوالي مليون و700 ألف كيلو متر مربع، بما يعادل مساحة مصر أكثر من مرة ونصف.



ويُعد الإقليم، الذي يقع في الشمال الغربي، من أهم المناطق الحيوية في الصين، بحدوده المشتركة مع العديد من الدول المختلفة فمن الغرب تحده دول طاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وأفغانستان وباكستان، ومن الشمال دولة روسيا، ومن الشمال الشرقي منطقة منغوليا الصينية، ومن الجنوب منطقة التبت الصينية، ومن الجنوب الغربي دولة الهند؛ ويطل على طريق الحرير القديم والجديد أيضا.