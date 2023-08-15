مسئول ماليزي: طرح مسودة قانون الأمن السيبراني أمام البرلمان بحلول نهاية العام

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قال وزير الاتصالات والإعلام الرقمي في ماليزيا فهمي فاضل، إن من المتوقع طرح مسودة قانون الأمن السيبراني أمام البرلمان بحلول نهاية العام أو مطلع العام المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية إن الوزير قال إن وكالة الأمن السيبراني الوطنية تقوم حاليا بوضع صيغة للقانون تحت إشراف مجلس الأمن القومي.

وأضاف: "عملية طرح مسودة القانون مستمرة. من المتوقع أن تقوم وكالة الأمن السيبراني بتسليم ما صاغته".

وقال فاضل للصحفيين عقب تدشين معرض الخدمات الرقمية السيبرانية والدفاع والأمن في آسيا 2023 في مركز المؤتمرات في كوالالمبور اليوم الثلاثاء: "سوف نعرض مسودة القانون أمام مجلس الوزراء قبل طرحها على المواطنين".

وفي نفس الاطار، قال فاضل إن الوزارة تراجع الحاجة لتعيين أشخاص قائمين على حماية البيانات لمراقبة المؤسسات لحماية بيانات الأفراد.

وأضاف: "هناك حاجة لحماية بيانات المستخدمين، ولكن كل هذا يرجع لموافقة مجلس الوزراء و آراء المساهمين".