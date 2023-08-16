سوناك يدافع عن خطة إيواء طالبي اللجوء في بارجة بعد سلسلة من النكسات

دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن قرار حكومته بإيواء مهاجرين في البارجة "بيبي ستوكهولم" على الرغم من تعرض العملية لسلسلة من النكسات.

وقال سوناك، إن نهج بريطانيا بشأن التعامل مع حالات عبور القناة الإنجليزية كان أكثر عدلا بالنسبة لدافعي الضرائب من وضعهم في فنادق.

وقد تم إيواء المهاجرين في البارجة قبالة ساحل دورست، في جنوب غرب إنجلترا يوم الإثنين، في الأسبوع الماضي.

ولكن تم نقل المهاجرين يوم الجمعة عندما تم العثور على آثار لليجيونيللا (فيلقية)، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب داء الفيالقة التنفسي الذي قد يكون مميتا- في إمدادات المياه.

وتجنب رئيس الوزراء سؤالا بشأن ما إذا كان قد تم تحذيره بشكل شخصي بشأن المخاطر الصحية بالنسبة لطالبي اللجوء على متن البارجة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن سوناك، قوله للصحفيين في زيارة إلى مستشفى: "ما حدث هنا هو أنه من الصواب القيام بكل الفحوصات والإجراءات لضمان رفاهية وصحة الأشخاص الذين يتم إيواؤهم على متن البارجة".