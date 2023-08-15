السويد تجهز حزمة دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة 314 مليون دولار

أعلنت السلطات السويدية، اليوم، اعتزامها تقديم حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.4 مليار كرونة (313.5 مليون دولار).

وأوضح جونسون وزير الدفاع السويدي، في تصريحات، أن حزمة الدعم العسكري الجديدة تتألف بشكل رئيسي من ذخيرة وقطع غيار لأنظمة أسلحة مرسلة في وقت سابق، داعيا إلى الاستعداد لحقيقة أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تطول لأمد طويل.

وقال "يجب أن يكون لدينا أيضا تصور طويل الأجل ليتسنى لنا تدعيم هذه المنصات التي نرسلها إلى أوكرانيا بصفة مستمرة".

وستكون حزمة الدعم العسكري الجديدة هي الثالثة عشرة التي ترسلها السويد إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 ما يرفع إجمالي قيمة الدعم العسكري الذي منحته ستوكهولم لكييف إلى نحو 20 مليار كرونة.

يذكر أن الغرب والولايات المتحدة قدما مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمليارات الدولارات لمساعدتها على استعادة أراضيها التي تخضع للسيطرة الروسية، خاصة في الشرق والجنوب الشرقي من البلاد، لا سيما في ظل التوقعات بأن تستمر الحرب لأمد طويل.