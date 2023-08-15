كينيا تعيد جزءا من دعم الوقود بعد احتجاجات ضد الحكومة

قالت الحكومة الكينية إنها أعادت جزءًا صغيرًا من دعم أسعار الوقود، وذلك لضمان استقرار أسعار البيع بالتجزئة، على مدى 30 يوما مقبلة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، تعتبر هذه الحركة بمثابة تراجع عن سياسة أعلنت الحكومة أنها ستتبعها، ولاقت غضبًا بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.

هذا وألغى الرئيس الكيني وليام روتو، الذي تولى مهام الرئاسة في سبتمبر، دعم أسعار الوقود ودقيق الذرة الذي طبقه الرئيس السابق، قائلاً إنه يفضل تطبيق الدعم على الإنتاج لا على الاستهلاك.

وأدى رفع الدعم، فضلا عن زيادة الضرائب في الآونة الأخيرة، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، والمساهمة في تأجيج احتجاجات ضد الحكومة، في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة والنفط، وهي الجهة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة، إن الحد الأقصى لسعر التجزئة للتر البنزين سيظل ثابتا عند 194.68 شلن كيني، أي ما يعادل 1.35 دولار، مما سيوفر على المستهلكين زيادة بواقع 7.33 شلن كيني، ستتحملها الحكومة من خلال صندوق لاستقرار الأسعار.