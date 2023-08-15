عمدة إسطنبول يعلن عزمه الترشح مجددا لخوض الانتخابات المحلية في تركيا

أعلن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الثلاثاء، نيته الترشح مجددا لخوض الانتخابات المحلية في تركيا في مارس 2024، رغم احتمال منعه من تولي منصب سياسي.

وقال إمام أوغلو إن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمى له سوف يعلن قراره النهائي بشأن مرشحه في الانتخابات.

وأضاف: "اعتزم الترشح من أجل حماية اسطنبول من الظلم والدمار البيئي".

وانتقد إمام أوغلو أسلوب قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب كثير من المشاكل، ومن بينها أزمة تكاليف المعيشة وتدفق اللاجئين، وذلك دون أن يذكر اسم الرئيس بصورة مباشرة.

ويُنظر إلى إمام أوغلو على أنه منافس محتمل لأردوغان على الرئاسة خلال الاعوام المقبلة. وتمكن إمام أوغلو في الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2019 من إنهاء حكم أردوغان و أسلافه المحافظين في أكبر المدن التركية وعاصمتها المالية.

وكانت محكمة تركية قضت بحبس إمام أوغلو أكثر من عامين، بالإضافة إلى منعه من ممارسة السياسة بسبب إهانته لمسئولين. وفي حال صار الحكم نهائيا، لن يتمكن إمام أوغلو من تولي أي منصب سياسي.