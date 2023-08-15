أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يجري زيارة إلى الرياض نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن الزيارة تستغرق يوماً واحداً.

وأوضحت المصادر في تصريحات للجريدة، أن وزير الخارجية الإيراني، سيجري خلال الزيارة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وفي طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات أمس، أن الأيام المقبلة ستشهد تبادل سفراء بين السعودية وإيران.

ومن جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى أن عبداللهيان سيبحث خلال زيارته إلى الرياض القضايا الثنائية، وإحياء التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.

وأضاف: «إن شاء الله سنتمكن من التوصل إلى نتائج أفضل، فيما يخص تحديد أهداف البلدين، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية».

ووقّعت السعودية وإيران اتفاقاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس الماضي برعاية الصين، بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات.

وأكد البلدان في بيان ثلاثي مشترك مع الصين، احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفعيل جميع الاتفاقات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.