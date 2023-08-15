فنانة كورية جنوبية شهيرة تتعرض للتحرش أثناء حفل موسيقي باليابان

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تعرضت الفنانة الكورية الجنوبية الشهيرة "دي جيه صودا"، للتحرش بها وملامستها من جانب رواد حفل موسيقي، خلال تقديمها عرض ضمن مهرجان في اليابان، بحسب ما ذكرته الفنانة الشابة على موقع "إنستجرام".

وأصدر المنظمون "تراي هارد جابان"، بيانا على صفحتهم على موقع "إنستجرام" اليوم الثلاثاء، حيث قالوا إنهم سيحددون المسؤولين عن "الجريمة الشنعاء"، وسيتخذون إجراءات مدنية وجنائية ضدهم.

ومن جانبها، قالت الفنانة وعارضة الازياء الشهيرة "35 عاما" التي لديها أكثر من 5 ملايين متابع على إنستجرام، إنها تعرضت لـ"الصدمة والرعب" بعد الحادث الذي وقع خلال "مهرجان أوساكا للموسيقى" في مطلع الأسبوع الجاري.

وكتبت: "لم أمر بشيء كهذا أبدا خلال العشرة أعوام التي عملت فيها كموزعة موسيقية دي جيه".

جدير بالذكر أن التحرش الجنسي ينتشر في الأماكن العامة باليابان.

ويمثل ما يعرف بالـ"شيكان"، أو التلامس غير المرغوب فيه، مشكلة كبيرة في الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.