ضبط 13 شخصا في مشاجرة بسبب التنقيب على الآثار بالدقهلية

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، 12 شخصا بقرية السعدية التابعة، بعد نشوب مشاجرة بسبب التنقيب عن الآثار داخل إحدى المنازل.

كان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة بقرية السعدية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلًا من (إبراهيم.م.إ - 51 عامًا)، و(صبرة.ا.س.أ - 44 عامًا)، و(كريمة.إ.م.إ - 44 عامًا).

وطرف ثان كلًا من (محمد.ا.س - 60 عامًا)، ونجلتيه (سمر، وأمينة)، وشقيقه (إبراهيم) وزوجته (فاطمة .ص.م)، وزوجة نجل الرابع وتدعى (فاطمة.ا.م.ب)، وجميعهم يقيمون بذات القرية.

وبسؤالهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كلًا منهم على الأخر على إثر حدوث مشاداة كلامية فيما لقيام الطرف الأول بالحفر بمنزل المتهم الأول للتنقيب عن الآثار وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق له.

وبمعاينة موقع الحفر تبين أن العقار ملك المتهم الأول ومكون من طابق واحد على مساحة 70 مترا، ووجود حفرة بإحدى حجرات المنزل بعمق 3 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.