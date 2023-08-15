يونيون وليفركوزن مهتمان بضم بيرنات

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ذكر تقرير إخباري فرنسي أن خوان بيرنات، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، جذب اهتمام يونيون برلين وباير ليفركوزن الألمانيين.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سان جيرمان لا يخطط للاعتماد على بيرنات /30 عاما/ خلال هذا الموسم.

وذكرت "ليكيب" أن يونيون برلين وليفركوزن مهتمان بضم اللاعب على سبيل الإعارة. ورحل الظهير الأيسر بيرنات عن بايرن ميونخ للانضمام إلى سان جيرمان في عام 2018 ، بعد أن توج بأربعة ألقاب للدوري الألماني مع بايرن.

وذكرت صحيفة "ليكيب" في وقت سابق أن لويس إنريكي مدرب الفريق ولويس كامبوس، المدير الرياضي ، أخطرا المهاجم البرازيلي نيمار، ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي وبيرنات بانه لن يتم الاعتماد عليهم.