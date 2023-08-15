أحمد موسى ساخرا من إشاعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب: أجمل فنكوش والله

سخر الإعلامي أحمد موسى، من الإشاعات التي أطلقها من أسماهم بـ «أهل الشر»، والتي تزعم فشل مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب وتلفها.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أعداء الوطن شككوا في العاصمة الإدارية والقطار الخفيف والتالجو، ووصفوا هذه المشروعات بـ «الفنكوش»، وآخرها مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، معلقًا: «أجمل فنكوش والله، ايه الجمال اللي احنا شايفينه ده»-على حد قوله.



وأضاف أن أصحاب هذه المزاعم يحاولون تضليل أتباعهم، مشددًا على أنه لن يترك أحد يشكك في كل المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، وتسعى من خلالها لتحقيق الأمن الغذائي.



وأكد أن الدولة لا تنفذ مشروعات دون دراسة أو تخطيط جيد، وأنه لا أحد يستطيع إخفاء الحقيقة، لافتًا إلى أن العاملين في الصوب يرتدون قفازات وكمامات بشكل مستمر؛ لأنه مكان مغلق مثل العمل داخل المصانع.



وأشار إلى أنه يمكن زراعة جميع المحاصيل في الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، مبينًا أن هناك بعض الفلاحين اتجهوا لاستخدام الصوب الزراعية؛ لأن إنتاجها مرتفع، وتتم زراعة المحصول في غير مواعيده



وذكر أنه يمكن التحكم في الأمراض التي تصيب النباتات في صوب قاعدة محمد نجيب، لأنه تتم مراعاتها في الماء والعلاج ومكافحة الأمراض، ذاكرًا أنها توفر فرص عمل لنحو 15 ألفًا شخص، بخلاف الصوب الزراعية في العاشر من رمضان وغيرها.





