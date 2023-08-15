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ارتفاع زيت النخيل في ماليزيا بسبب ضعف الرينجت وتباطؤ نمو الإنتاج

كوالالمبور - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 11:03 ص

ارتفع زيت النخيل بأكبر قدر له منذ ثلاثة أسابيع في ظل ضعف عملة الرينجت، مع توقعات بتباطؤ نمو الإنتاج في ماليزيا، المصدرة الرئيسية له.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن العقود الآجلة في كوالالمبور زادت بنسبة 3.4% لتصل إلى 3820 رينجت للطن، وذلك بعد انخفاضها خلال الجلسات الثلاث الماضية.

وواصلت العملة الماليزية انخفاضها، ما جعل الزيت الاستوائي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

جدير بالذكر أن الدولة الآسيوية هي ثاني أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم.

ومن جانبه، قال بارامالينجام سوبرامانيام، وهو مدير في شركة "بيليندونج بيستاري" للسمسرة التي تتخذ من سيلانجور مقرا لها، إن ضعف الرينجت وتباطؤ نمو الإنتاج، ولا سيما في شبه جزيرة ماليزيا، "هو المحفز وراء التعافي قصير الاجل وواسع النطاق الذي نشهده اليوم".


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