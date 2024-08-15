محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء المجلس القومي للمرأة

استقبل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعضاء المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد، برئاسة نجلاء إدوار مقرر المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد عضو المجلس.

ورحب محافظ بورسعيد بأعضاء المجلس، معربا عن اعتزازه بزيارة المجلس القومي للمرأة لتقديره لدور المرأة الفعَّال في المجتمع، والتي أثبتت كفاءتها في تقلدها للعديد من المناصب القيادية في كل المجالات وتطبيق رؤية الدولة المصرية.

وثمن المحافظ الدور التوعوي و الخدمي، الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد، من تنظيم الندوات التوعوية، لتعزيز مشاركة المرأة المصرية في مواقع اتخاذ القرار والاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها في كل المجالات، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة الذي يبدأ من المرأة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية.