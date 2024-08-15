توقعات الأداء المستقبلي لـ سيسكو تفوق التقديرات مع ارتفاع سعر أسهمها

تجاوزت توقعات الأداء المستقبلي لشركة "سيسكو" الأمريكية لمعدات الشبكات للربع الحالي تقديرات المحللين، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهم الشركة بأكثر من 5% في التداولات بعد ساعات العمل يوم الأربعاء.

وقد يشير هذا التوقع المتفائل من عملاق الصناعة إلى أن الإنفاق على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات قد بدأ في الانتعاش مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، تعتزم الشركة توفير الأموال من خلال تقليص الوظائف.

وتوقعت سيسكو تحقيق إيرادات تتراوح بين 65ر13 مليار دولار و85ر13 مليار دولار للربع الحالي، بينما كانت توقعات المحللين عند الحد الأدنى من هذا النطاق.

وفي الربع الأخير، انخفضت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 6ر13 مليار دولار. كما انخفض صافي الدخل بنسبة 45% ليصل إلى 2ر2 مليار دولار.

وقال تشاك روبينز، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو: "أنهينا السنة المالية 2024 بقوة. في الربع الرابع، شهدنا طلبا ثابتا من العملاء مع نمو الطلبات عبر جميع قطاعات العمل حيث يعتمد العملاء على سيسكو لربط وحماية جميع جوانب مؤسساتهم في عصر الذكاء الاصطناعي".

وأضاف سكوت هيرن، المدير المالي للشركة: "كانت الإيرادات والهامش الإجمالي وربحية السهم في الربع الرابع عند الحد الأعلى أو أعلى من نطاق توجيهاتنا، مما يظهر انضباطنا التشغيلي. ومع تركيزنا على النمو والتنفيذ المتسق، نستثمر للفوز في مجالات الذكاء الاصطناعي و(التقنية) السحابية والأمن السيبراني، مع الحفاظ على العوائد الرأسمالية".