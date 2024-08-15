محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالإدارة المالية بالديوان العام

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، سير وانتظام العمل داخل الإدارة المالية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور إيمان العزوني مدير الإدارة المالية بديوان عام المحافظة.

حيث تفقد المحافظ أقسام ووحدات العمل داخل الإدارة المالية، بما تشمله من قسم الحسابات، ووحدة المراجعة، ووحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمخازن، واستمع لمنظومة العمل داخل الإدارة المالية.

كما اطلع المحافظ على برنامج النظام الإلكتروني الخاص برواتب العاملين بالجهات الحكومية، فضلا عن النظام الرقمي الذي تشهده الإدارة المالية، والذي يتيح التواصل مع الجهات والإدارات المالية في مختلف المؤسسات الحكومية بسهولة ويسر، ضمن منظومة التحول الرقمي في بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمنظومة العمل داخل الإدارة المالية، مؤكدا أهمية التكامل والتعاون لإنجاز العمل في الملفات الهامة، مع الالتزام بأسلوب عمل يكفل سرعة ودقة إنجاز الأعمال، مشددا على ضرورة الإخلاص في العمل وتحقيق أعلى درجة من الدقة والنزاهة في الأعمال التي تشهدها الإدارة المالية، حيث تعد الإدارة المالية بالمحافظة من أهم الإدارات.

وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم للارتقاء بمستوى العمل داخل إدارات الديوان العام؛ حرصٱ على تطوير مستوى الأداء داخل المنشآت الحكومية.