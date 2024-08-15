خبير أرصاد جوية باكستاني يتوقع انخفاض درجات الحرارة مع موجة الرياح الموسمية

توقع كبير خبراء الأرصاد الجوية بقسم رصد الفيضانات في لاهور، شاهد عباس، اليوم الخميس، أن موجة الرياح الموسمية سوف تجلب زخات مطر واسعة النطاق على المناطق الشمالية بما في ذلك جيلجيت-باليستان وخيبر بختوانخا وأزاد جامو وكشمير.

وقال لقناة "بي تي في" الإخبارية التلفزيونية إن موجة الأمطار لن تخفف من الحر فحسب ولكن سوف تساعد أيضا في تجديد مصادر المياه، وخفض خطر اندلاع حرائق الغابات، ودعم الأنشطة الزراعية في المنطقة.

وردا على استفسار، قدم شاهد عباس تحديثا بشأن مستويات المياه في سد تاربيلا وكشف أنه حاليا ممتلئ بنسبة 98 %، بحسب ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأشار في رد على سؤال آخر، إن موجة الرياح الموسمية المقبلة سوف تضع نهاية للحر الخانق الذي اجتاح المنطقة.