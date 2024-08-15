 بايدن: مشروعنا لعام 2025 هو هزيمة الجمهوريين هزيمة ساحقة - بوابة الشروق
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بايدن: مشروعنا لعام 2025 هو هزيمة الجمهوريين هزيمة ساحقة

وكالات
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 10:49 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 10:49 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، خلال تجمع انتخابي مشترك مع نائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، إن مشروع الديمقراطيين لـ2025 هو هزيمة الجمهوريين "هزيمة ساحقة".

واستقبل الحضور في كلية المجتمع بماريلاند كلمة بايدن بتصفيق حاد، إذ كان يشير إلى مشروع الجمهوريين لـ2025، وهو المشروع المحافظ الذي يقول الديمقراطيون إنه خطر على البلاد، ويهدف لتنفيذ أجندة يمينية متطرفة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

واستبعد بايدن، الخميس، أن تنأى هاريس عن سياساته الاقتصادية في حال فازت في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وقال بايدن رداً على سؤال بشأن إذا كان يتوقع أن سياساته الاقتصادية ستستمر تحت إدارة هاريس: أياً كان ما تسميه، فإن الاقتصاد سيستمر، وكل التشريعات التي تم تمريرها مستمرة.


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