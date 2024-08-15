مهاجم شتوتجارت: لا نخشى مواجهة ليفركوزن

قال إرميدين ديميروفيتش، مهاجم شتوتجارت الجديد، إن لقب كأس السوبر الألماني مهم للغاية، رغم اعتباره مباراة قليلة الأهمية في الكرة الألمانية.

وأضاف ديميروفيتش في تصريحات لقناة "سكاي"، قبل مواجهة ليفركوزن بعد غدا السبت: "إنه أمر مميز بالنسبة لنا خوض مواجهة كأس السوبر، وأنكم تشاهدونها عبر شاشة التلفاز".

وتعد كأس السوبر الألماني بمثابة افتتاح رسمي للموسم الجديد، وتشهد لقاء بين حامل لقب الدوري وبطل الكأس. وبما أن ليفركوزن فاز بلقبي الدوري والكأس، في الموسم الماضي، فإنه سيخوض مواجهة السوبر أمام شتوتجارت، الذي أنهى الموسم في المركز الثاني بالبوندسليجا.

لكن العديد من الجماهير يعتبرون مواجهة السوبر حدثا تجاريا، لا علاقة له بالرياضة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت جماهير شتوتجارت وليفركوزن مقاطعة المباراة.

لكن ديميروفيتش، الذي انتقل من أوجسبورج إلى شتوتجارت هذا الصيف، يتطلع لما يمكن أن يكون لقبه الأول في مسيرته.

وقال في هذا الصدد: "إنها مباراة نهائية، وسيخوضون (ليفركوزن) اللقاء على ملعبهم، ولديهم فريق جيد.. لكن لا يوجد ما نخافه، لأن لدينا فريقا عظيما ولاعبين عظماء وروحا عالية".