فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة من مبادرة «أشبال مصر الرقمية» في قنا

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مبادرة "أشبال مصر الرقمية" التي تندرج تحت محور "بناء الإنسان المصري"، والتي تُعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتهدف المبادرة إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي يصبح مؤهلاً لمجتمع مصر الرقمية لمواكبة المستقبل، فيما تضم المبادرة طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي من جميع المحافظات.

وأكد بيان صادر عن ديوان محافظة قنا، اليوم الخميس، أن المبادرة عبارة عن منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين فى الرياضيات والعلوم، واللغة الإنجليزية، والذين تم اختيارهم طبقًا لشروط ومعايير قبول محددة لإعدادهم على المهارات التكنولوجية الحديثة كجيل جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، ويتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى تلك المجالات.

ولفت البيان، إلى أنه على الراغبين في الاشتراك بالدفعة الثالثة من المبادرة والتي جرى فتح باب التسجيل بها حتى 17 أغسطس 2024 على الموقع الرسمي، إذ يتضمن الموقع التفاصيل الخاصة بشروط وخطوات التسجيل، والتعرف على تفاصيل مبادرة «أشبال مصر الرقمية»، وشروط التقديم ومعايير القبول، وذلك عبر الموقع الرسمي للمبادرة "HTTPS://DECI.EG".