بدء تسوية ديون إيران لصندوق النقد الدولي

أبلغ النائب الأول لرئيس الجمهورية في إيران، محمد رضا عارف، البنك المركزي، بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتسوية ديون البلاد لصندوق النقد الدولي.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الخميس، بأن عارف أبلغ وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي، بقرار مجلس الوزراء الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 أغسطس الجاري.

وينص القرار على السماح للبنك المركزي بتوفير، وتسديد، مبلغ 46 ألفا و 756 مليار و 158 مليون و596 ألف تومان (الدولار يساوي 051ر59 تومان)، من موارده الداخلية لتسوية الديون الناتجة عن التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصندوق النقد الدولي بهدف تعديل القيمة الريالية.