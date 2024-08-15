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الرئيس الفلسطيني: لا دولة في غزة ولا دولة بدونها

هديل هلال
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 3:40 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 3:40 م

ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كلمة أمام البرلمان التركي، اليوم الخميس، وذلك بحضور نظيره رجب طيب أردوغان.

وقال في كلمته، إن «غزة لن تكون إلا جزءًا أصيلًا من الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة»، مضيفًا: «فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.. وشعبنا لن ينكسر أو يستسلم».

ونوه أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر 70% من غزة، معقبًا: «سنعيد بناء غزة ونضمد جراح شعبنا بسواعد أبنائه ومساندة الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، في ظل دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مهما طال الزمن، ومهما عظمت التضحيات».

وأكد أن «القتلة ومجرمي الحرب لن يفلتوا من العقاب، على ما اقترفوه من جرائم لن تسقط بالتقادم».

وأكمل: «سنواصل نضالنا وكفاحنا لتحقيق العدالة الفلسطينية، وكذلك العمل الدؤوب مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها العدل الدولية والجنائية الدولية».


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