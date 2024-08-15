محافظ بني سويف يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ناصر

قاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في مركز ناصر.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في هذا الملف الهام.

وخلال إشرافه على الحملة، رافقه بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وشوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية، إلى جانب مساعد مدير أمن بني سويف، ومأمور المركز، وعدد من مسؤولي الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

شملت الحملة إزالة عدة حالات تعدٍ، بعضها صدر بشأنها قرارات إزالة، وأخرى كانت حديثة. التعديات كانت على أراضٍ زراعية خاصة وشملت أسوارًا، وعششًا، ومبانٍ متناثرة غير مكتملة وغير مسكونة، بالإضافة إلى مساحات تابعة لولاية بعض الجهات مثل الري والصرف وأملاك الدولة. تم تنفيذ الإزالة وسط تأمين وتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق المعنية، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ووجه المحافظ مسؤولي قطاع الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين، بما في ذلك وقف صرف الأسمدة والدعم التمويني لمن يثبت تعديهم على الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة إعادة زراعة المساحات التي تم إزالة التعديات منها، ومنع تبويرها لتلافي تكرار التعدي.

وأكد المحافظ على ضرورة متابعة أي متغيرات غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة بشكل مستمر، والتعامل معها فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية المعنية.