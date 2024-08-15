يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية نهارًا.

كما توقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على اغلب الأنحاء ليلًا، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وتظهر شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر و75 سم واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 37 27

6 أكتوبر 37 26

بنها 36 26

دمنهور 33 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 35 26

الزقازيق 36 27

شبين الكوم 36 26

طنطا 35 25

دمياط 33 26

بورسعيد 34 27

الإسماعيلية 37 26

السويس 37 27

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 37 27

نخل 37 20

كاترين 34 19

الطور 38 29

طابا 37 27

شرم الشيخ 39 31

الإسكندرية 33 25

العلمين 32 24

مطروح 32 25

السلوم 33 24

سيوة 38 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 41 32

شلاتين 41 31

حلايب 37 32

أبو رماد 40 31

رأس حدربة 37 30

الفيوم 36 26

بني سويف 37 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 42 29

الأقصر 43 30

أسوان 43 31

الوادي الجديد 43 28

أبوسمبل 45 31

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة 41 30

المدينة 47 34

الرياض 45 32

المنامة 40 34

أبوظبي 43 32

الدوحة 40 33

الكويت 48 32

دمشق 39 19

بيروت 31 26

عمان 35 21

القدس 33 22

غزة 31 26

بغداد 46 30

مسقط 33 29

صنعاء 26 16

الخرطوم 32 25

طرابلس 34 25

تونس 36 26

الجزائر 27 23

الرباط 29 19

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 36 18

إسطنبول 32 23

إسلام آباد 35 25

نيودلهي 32 27

جاكرتا 34 24

بكين 30 22

كوالالمبور 33 25

طوكيو 32 27

أثينا 36 26

روما 36 22

باريس 28 17

مدريد 32 17

برلين 29 18

لندن 24 17

مونتريال 29 19

موسكو 22 12

نيويورك 29 21

واشنطن 30 20

نواكشوط 31 25