المركزي الإماراتي يعلن مناقصة للأذونات النقدية يوم الاثنين المقبل

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس ، عن مناقصة للأذونات النقدية يوم الاثنين المقبل.

وقال المركزي الإماراتي، في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المناقصة تشمل أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث 140 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والرابع 308 أيام لما يصل إلى 12000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 21 أغسطس الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 18 سبتمبر المقبل، والإصدار الثاني في 16 أكتوبر المقبل، والإصدار الثالث في الثامن يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.