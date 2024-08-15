محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز خدمة المواطنين التمويني المطور بعاصمة المحافظة

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مركز خدمة المواطنين التمويني المطور ببندر كفر الشيخ، للتأكد من تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية. حضر الجولة اللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ، والمحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، والمحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطلع محافظ كفر الشيخ على سير العمل داخل مركز خدمة المواطنين التمويني المطور، وتابع إجراءات تلقي طلبات المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مراكز خدمة المواطنين التموينية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية، والقضاء على الطوابير أمام المكاتب. هذه المراكز مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في تقديم الخدمة، مما يحقق رضا المواطنين.

يقدم مركز خدمة المواطنين التمويني المطور خدمات متعددة تتعلق بالبطاقة التموينية الذكية، مثل إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم، إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة، فصل اجتماعي، تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى، الخصم، الإلغاء، والتظلمات. يأتي ذلك في إطار تسهيل استخراج البطاقات التموينية وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.



