محافظ الإسماعيلية يناقش تحسين خدمات الصحة بالمحافظة ومتابعة شكاوي المواطنين

عقد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الصحة بالمحافظة ومناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بالمنظومة الصحية.

أكد جلال أهمية ملف الصحة، الذي يأتي على قمة الأولويات بالمحافظة، وضرورة العمل كفريق واحد يضم كافة مقدمي الخدمات الصحية، بهدف وصول الخدمة الطبية للمواطنين بشكل جيد.

وتضمن الاجتماع عرض الموقف الحالي والمخطط التفصيلي للمرحلة المقبلة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، وشمل العرض الموقف الحالي لمستشفيات جامعة قناة السويس.

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن مستشفيات الجامعة تقدم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال المستشفى التعليمي، المستشفى التخصصي، والمراكز الطبية التابعة للجامعة، بالتوازي مع عمليات التطوير الجارية حاليًا، تمهيدًا لاعتماد مستشفيات الجامعة من هيئة الرقابة والاعتماد وانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما عرض الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، موقف التطوير وخطة الجامعة لإنهاء التطوير والخدمات الحالية التي تقدمها مستشفيات الجامعة.

وناقش الاجتماع موقف فرع هيئة الرعاية الصحية وأزمة نقص أدوية الأورام والسيولة وتأخر أدوية الأمراض المزمنة، والتي شهدت انفراجة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، كما تم مناقشة موقف قوائم الانتظار وتأخر مواعيد الحجز، وموقف التشغيل الكلي لمستشفى القنطرة غرب.

عرض الدكتور أحمد بركات، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، موقف الأدوية وتوافرها والبدائل وتأخر بعض الموافقات المسبقة، وتواجد مندوبي التأمين الشامل في منافذ تقديم الخدمة على مدار اليوم، وموقف المقر الإداري للتسهيل على المواطنين وتوفير الخدمات غير المتاحة بالمحافظة طبقًا للقانون مثل "أورام الأطفال، أمراض الدم، غسيل كلى أطفال، بعض الفحوصات والتحاليل الطبية"، ونقص بعض الخدمات مثل "الحضانات، رعاية مركزة للبالغين، رعاية مركزة للأطفال".

عرضت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الموقف الحالي للمستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة تحت التطوير، والمشروعات التي انتهى تطويرها ولم تُنقل تبعيتها حتى الآن إلى هيئة الرعاية الصحية، والمشروعات التي لا تزال تحت التطوير أو الإنشاء.

عرض الدكتور إيهاب شوقي، مدير مستشفى أورام الإسماعيلية، الخدمات التي تقدمها المستشفى، وموقف التطوير الحالي ونسبة الإنجاز، والخطة النهائية لإنهاء التطوير من خلال هيئة المستشفيات التعليمية.

كما قدم الدكتور محمد أشرف، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، الخدمات التي يقدمها بنك الدم، وموقف تطويره، والمعدل الزمني للانتهاء.

ناقش الاجتماع بعض المشكلات العامة المتعلقة بالمنظومة الصحية، من خلال نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، بجانب عرض موقف المشاركة الاجتماعية مع نواب الإسماعيلية لتوفير صرف العلاج لكبار السن وذوي الهمم بشكل أكثر راحة ويسر.

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة تكاتف جهود الجهاز التنفيذي للمحافظة، مقدمي الخدمات الصحية، ونواب الإسماعيلية، للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة المنظومة وحل مشكلاتها.