ارتفاع أسعار زيت النخيل في ماليزيا بسبب ضعف الرينجت وقوة الطلب الهندي

ارتفعت أسعار زيت النخيل، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بسبب الطلب القوي من الهند، أكبر مشتر في العالم، وضعف الرينجت الماليزي الذي جعل الزيت الاستوائي أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل في كوالالمبور، اليوم الخميس، لتصل إلى 3738 رينجت للطن، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 9ر0 ٪ أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بارامالينجام سوبرامانيام، مدير شركة "بيليندونج بيستاري" للسمسرة التي تتخذ من سيلانجور مقرا لها، إن التجار الهنود كانوا نشطين للغاية في اليومين الماضيين.

وأضاف سوبرامانيام أن السوق الحاضرة تشهد اهتماما متزايدا بسبب تراجع أسعار النخيل نسبيا مقارنة بالزيوت الأخرى مثل زيت الصويا.

ومما يدعم ارتفاع الأسعار أيضا التكهنات بخفض العرض من قبل إندونيسيا، أكبر منتج في العالم، بعد تراجع صادراتها من زيت النخيل الخام ومشتقاته في يوليو الماضي.

وتراجعت صادرات إندونيسيا من زيت النخيل بأكثر من 39% لتصل إلى 62ر1 مليون طن في يوليو الماضي، مقارنة بيونيو الماضي، بحسب مكتب الإحصاء الوطني الإندونيسي.



