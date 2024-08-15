متحف شرم الشيخ يستقبل فوجًا من العاملين بالفنادق السياحية وفريق كشافة وادي النيل

استقبل متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، عددًا من الرحلات ضمن مبادرة "اعرف تاريخ بلدك"، وذلك إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الخاص بإدارة المتحف، بهدف التعرف على التاريخ المصري القديم، والحضارة العريقة التي تركها القدماء المصريين.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى استقبال مجموعة من العاملين بفنادق شرم الشيخ، وذلك في إطار حرص إدارة الفنادق على اطلاع العاملين على تاريخ بلدهم العريق، وخلق جو ترفيهي، وكسر الملل لدى الموظفين وتحفيزهم على استكمال أيام العمل.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح اليوم الخميس، أن المتحف استقبل أيضًا مجموعة من طلاب فريق كشافة "وادي النيل" بمحافظة القاهرة؛ للتعرف على أهم القطع الأثرية بالمتحف، مشيرًا إلى أن كل المترددين على المتحف أشادوا بسيناريو العرض المتحفي وطريقة عرض القطع الأثرية.

وأكد أن متحف شرم الشيخ الجديد يلعب دورًا مهمًا في تنشيط السياحة الثقافية، إضافة إلى أهم المعلومات الأثرية المتحف، كونه أول متحف بجنوب سيناء؛ لذا فهو يعد مركز إشعاع ثقافي وحضاري وملتقى للحضارات الإنسانية، وإضافة ملموسة للسياحة الواعدة بمدينة شرم الشيخ.