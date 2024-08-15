برلين تطمح للتعاون مع هامبورج في ملف استضافة أولمبياد 2040

تطمح إيريس سبرانجر، عضوة مجلس الشيوخ بولاية برلين لشؤون الداخلية، في التعاون مع مدينة هامبورج في الملف الألماني المحتمل لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.

وقالت سبرانجر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس: "بعد 50 عاما من إعادة التوحيد، ستكون دلالة مذهلة على النمو معا، إذا جرت الأولمبياد في أكبر مدينتين بالغرب، متمثلة في هامبورج (غرب) وأكبر مدينة في الشرق متمثلة في برلين".

ولم تستبعد سيرانجر إمكانية التعاون مع مدن أخرى، في ظل اعتزام ألمانيا استضافة أولمبياد 2040.

وعلمت "د.ب.أ" بوجود محادثات بالفعل بين المدينتين، ووفقا لسبرانجر، فإن التعاون مع هامبورج سيصنع صورة عاطفية ومتنوعة لألمانيا.

وأشارت: "سيكون شيئا رائعا، مزيج هامبورج من روعة المدينة الكبيرة مع الذوق البحري، وبرلين، المدينة العالمية والمدينة الرياضية والأكثر خضرة في ألمانيا".

وأوضحت سبرانجر أن كأس أمم أوروبا (يورو 2024) أظهرت أن "برلين بإمكانها تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، المواقع الرياضية الكبرى في برلين تضم البني التحتية اللازمة، والمعرفة اللوجيستية والخبرة لاستضافة الأحداث الراضية العالمية على أعلى مستوى".

ووقعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر الاتفاق الأولي مع الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية والولايات الفيدرالية والمدن المهتمة بالمشاركة في الاستضافة، وذلك على هامش أولمبياد باريس 2024.

واستضافت ألمانيا أولمبياد 1936 في برلين، قبل أن تستضيف ميونخ أولمببياد 1972 كما استضافت جارميش-بارتنكيرشن الأولمبياد الشتوي عام 1936.