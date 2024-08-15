شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، أعمال صب الخرسانة لمجمع حمامات السباحة بالجامعة، بحضور عمداء كليات الجامعة، والمهندس محمد الشربيني، مدير مشروعات الإنشاءات في شركة المقاولون العرب.

وأوضح رئيس جامعة دمياط حرص الجامعة على خدمة جميع منتسبيها، وخاصة في المجال الرياضي، نظراً لأهمية هذا المجال في بناء شخصية الطالب الجامعي من النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية، موجهاً بضرورة الانتهاء من المشروع وفقاً للمدد الزمنية المحددة، وطبقاً لأفضل المعايير المتعارف عليها دولياً، مما سيسمح بإقامة البطولات الوطنية والعالمية والمسابقات الأولمبية.

وأضاف الدكتور ربيع أن مجمع حمامات السباحة بالجامعة يشمل حمام سباحة أولمبي، هو الأول على مستوى المحافظة، مزود بمدرجات ومغطى بالكامل، بعمق يتراوح بين 1.2 متر و5 أمتار، ومنطاد بارتفاع من 3 إلى 12 متراً، بالإضافة إلى حمام سباحة للتدريبات بأبعاد 25×12 متراً، ويأتي ذلك في إطار استكمال مشروعات البنية التحتية للجامعة.