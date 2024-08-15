إزالة خط مياه غير مرخص يستخدم في ري الزراعات بنقادة بقنا

شن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنقادة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، حملة لضبط وصلات المياه غير المرخصة، وذلك في إطار الحفاظ على مرفق مياه الشرب؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

ونجحت الحملة، في إزالة التعديات الواقعة على خط المياه الخاص بالشركة، وذلك بعد اكتشاف وصلات مياه غير قانونية، تستخدم لري الزراعات الواقعة على امتداد حوض السواقي بالمنطقة الصحراوية بنطاق مركز نقادة.

وقال حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إنه تم رفع خط 2 بوصة بطول 500 متر، و150 متر مواسير، و200 متر خراطيم كانت تستخدم في ري زراعات وأشجار بحوض السواقي بالمنطقة الصحراوية الخالية من السكان، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفين.