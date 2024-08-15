إعلام عبري: تكلفة حرب إسرائيل على غزة ترتفع لـ67 مليار دولار

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، بأن تكلفة الحرب الدائرة على قطاع غزة، ارتفعت إلى أكثر من 250 مليار شيكل.

وأجرت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مقابلة مع 4 مسئولين إسرائيليين بارزين في مجال الاقتصاد، أكدوا أن «هناك ارتفاعا مطردا في تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، قد وصلت إلى ما يزيد عن 250 مليار شيكل، ما يعادل 67 مليار دولار (الدولار = 0.27 شيكل إسرائيلي)».

ونقلت القناة عن مسئول إسرائيلي كبير أن مؤسسة الدفاع في بلاده «تريد زيادة سنوية بما لا يقل عن 20 مليار شيكل»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونوهت أن «تلك التكلفة المادية المقدرة سوف تزيد نتيجة لوجود مئات الآلاف ممن تم إجلاؤهم، وهناك جرحى ومصابين والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا يتم احتسابها حتى في تكلفة الحرب».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ314 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و107 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و5 شهداء، و92 ألفًا و401 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.