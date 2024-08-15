3 نساء يلقين حتفهن جراء محاولتهن تنظيف مرحاض مسدود في تايلاند

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن ثلاث نساء لقين حتفهن في تايلاند جراء محاولتهن تنظيف أنبوب مرحاض مسدود.

وقالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 60 عاما وابنتيها البالغتين من العمر 34 عاما و25 عاما، استخدمتا حامض الكبريتيك والصودا الكاوية، وهو خليط قاتل، في محاولة لتسليك المرحاض المسدود.

ووقع الحادث الاثنين الماضي في مقاطعة تشون بوري جنوب شرق بانكوك.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية، عن ترايرونج فيوبان من قسم الطب الشرعي بالشرطة، القول إن العائلة استخدمت منتجا من حمض الكبريتيك غير مرخص به في المرحاض الصغير الذي تبلغ مساحته 20ر1 مترا في 50ر2 مترا فقط وبه فتحة تهوية صغيرة واحدة فقط.

وأدى مزج حمض الكبريتيك مع الصودا الكاوية إلى إطلاق أبخرة سامة.

وتم العثور على الضحايا فاقدات للوعي في وقت لاحق. وكانت إحدى النساء الثلاثة قد لقيت حتفها بالفعل، وتم إعلان وفاة الأخريين لاحقا في المستشفى.

وفتحت الشرطة تحقيقا وحذرت الجمهور من استخدام الخليط الكيميائي الخطير.